منتخب إسبانيا يلاقي الأرجنتين والبرازيل في مواجهة ألمانيا

الشارقة 24- أسعد خليل:

سيكون استاد "واندا متروبوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية مسرحاً للقاء منتخب أسبانيا ونظيره الأرجنتيني.

الحيرة لا تزال تسيطر على المدربين الأرجنتيني خورخي سامباولي، والإسباني خولين لوبيتيغي بخصوص خط الهجوم الواجب اعتماده في المونديال الروسي في ظل تخمة الأول واكتفاء الثاني.

وتتحول النعمة لدى سامباولي إلى نقمة بسبب كثرة اللاعبين في هذا الخط، اذ يتعين عليه انتقاء 2 على الأقل من بين هؤلاء للعب إلى جانب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني، الذي غاب عن المباراة ضد إيطاليا وقد يشارك في المواجهة ضد إسبانيا بسبب الإصابة بعد أن تدرب الأحد في مدريد.

واختار سامباولي في التشكيلة الحالية 6 لاعبين بينهم سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي) وغونزالو هيغواين (يونفتوس الإيطالي) أانخل دي ماريا (باريس سان جرمان)، واستبعد هداف يوفنتوس باولو ديبالا (17 هدفاً) وهداف انتر ميلان وثاني ترتيب الهدافين في إيطاليا ماورو ايكاردي (22 هدفاً).

واعتبر سامباولي أن نظيره لوبيتيغي لا يعاني من نفس المشكلة "لأن منتخب أسبانيا جاهز ومعروف من سيلعب في نهائيات كأس العالم.

غياب 3 أساسيين عن ألمانيا





تستقبل ألمانيا في برلين البرازيل في أول مواجهة بينهما بعد فوزها التاريخي عليها 7-1 في نصف نهائي مونديال 2014 الذي استضافته الأخيرة، في غياب 2 من صانعي ذلك الانتصار طوني كروس ومسعود اوزيل اللذين فضل المدرب إراحتهما، إضافة إلى ايمري جان المستبعد بسبب إصابة في ظهره.

وكانت تلك الخسارة الأولى للبرازيل على أرضها في المسابقات الرسمية منذ 39 عاماً، وتحديداً منذ عام 1975 حين سقطت في بيلو هوريزونتي أمام البيرو 1-3 في ذهاب الدور نصف النهائي من كوبا أميركا.

ولن تكون مباراة الثلاثاء ودية بالنسبة إلى البرازيليين المتعطشين للثأر، لكنهم سيفتقدون نجمهم نيمار الذي يتعافى من عملية جراحية لمعالجة كسر في القدم. والمفارقة أن نيمار نفسه غاب عن المباراة ضد ألمانيا في نصف نهائي مونديال 2014، بسبب إصابته في ربع النهائي ضد كولومبيا.