المخضرمة فينوس تبلغ ثمن نهائي بطولة ميامي للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهلت الأميركية فينوس ويليامز، إلى دور الـ 16 في بطولة ميامي المفتوحة للتنس، ذات الـ 1000 نقطة، بعدما أن هزمت المصنفة 29، الهولندية كيكي بيرتنز، بواقع 5-7 و6-3 و7-5، في 3 ساعات بالدور الثالث لبطولة ميامي المفتوحة للتنس.

وبدا أن البطولة ستفقد واحدة من المصنفات الكبار، عندما تأخرت فينوس 1-4 في المجموعة الثالثة على الملعب الرئيسي في كراندون بارك بجنوب فلوريدا.

لكنها حافظت على هدوئها في النقاط المهمة، وحسمت المباراة والإرسال في حوزتها عندما ردت بيرتنز الكرة أمام الشبكة، لتمنح سيرينا فرصة تسديد ضربة ناجحة.