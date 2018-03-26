ميسي بين نجومية برشلونة وضغوط المنتخب الأرجنتيني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

نصب النجم ليونيل ميسي نفسه ملكاً على كرة القدم في نادي برشلونة خاصة والكرة الأوروبية عامة، فحصد الأخضر واليابس مع النادي الكتالوني، لكن البرغوث الأرجنتيني يفتقد للإنجازات رفقة منتخبه الأول، فلم يستطع حتى الآن قيادة منتخب راقصي التانغو للتتويج ببطولة كأس العالم الغائبة عن خزائن المنتخب منذ 1986.

رب قائل: ميسي في برشلونة يملك منظومة من اللاعبين الرائعين، وهذا شيء أكيد.

لكن إذا ما نظرنا إلى تشكيلة راقصي التانغو لهذا العام والتي ستشارك في مونديال روسيا نجد بأنها تمتلك من العناصر الجيدة الكثير إن كان على مستوى خط الدفاع أو الوسط أو حتى الشق الهجومي.

وما تأكيد خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، بأن فريقه "مرشح" للفوز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، إلا إعلان صريح من مدرب يملك في كل الخطوط عناصر تصنع الفارق، لكن يبقى السؤال، كيف سيكون شكل المنتخب في يونيو القادم؟ أو بالأحرى كيف ستندمج هذه العناصر؟

الكل يجمع بأن سامباولي لن يخاطر، فمن يملك ميسي يبني كل شيء من حوله، وهذا الذي سيكون.

والساحر ميسي يعي تماماً حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه، ويعي أيضاً بأنه إذا ما أراد الجلوس على عرش تاريخ الكرة كماردونا وبيليه وغيرهم، لابد له من حمل الكأس الأغلى.. كأس العالم.. ودرس مونديال 2014 في النهائي أمام منتخب المانيا ليس بالبعيد.