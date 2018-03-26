لوس أنجلوس كليبرز يقترب من بلوغ نهائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:



استضاف تورونتو رابتورز، فريق لوس أنجلوس كليبرز في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية.



تورونتو كان الفريق الأفضل في الشوط الأول وتقدم بثمان نقاط مقابل نقطتين في بدايته بعد ثلاثية من يوناس فالانسيوناس، ورغم رمية مونتريزل هاريل الساحقة لفريق كليبرز في الدقائق الأخيرة للشوط فإن تورونتو تفوق بنهايته بـ 35 نقطة مقابل 28.



وحافظ تورونتو على تفوقه طيلة الشوط الثاني بتقدم بـ 60 نقطة مقابل 50.



كليبرز كافح ببسالة في الشوط الثالث وأفلح في التقدم للمرة الأولى في المباراة بـ 66 نقطة مقابل 64، وتبادل الفريقان بعد ذلك الهجمات القوية في الشوط الثالث الذي انتهى بالتعادل بـ 80 نقطة لكل فريق.



وانتزع كليبرز تماماً زمام المبادرة في الشوط الرابع فقد استعان بـ 26 نقطة من لو ويليامز و20 نقطة من توبياس هايس ليفوز بالمباراة بـ 117 نقطة مقابل 106 نقاط لفريق تورونتو.