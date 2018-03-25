المدرب توماس توخيل يرفض بايرن ميونخ ويقترب من أرسنال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أجمعت التقارير الصحفية الألمانية، الأحد، على أن توماس توخيل المدير الفني السابق لبوروسيا دورتموند، لن يتولى منصب المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، متصدر البوندسليغا، بعدما وقع عقداً مع فريق أرسنال الإنجليزي.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن توخيل لن يتولى تدريب بايرن على الأقل هذا الصيف، بسبب اقترابه من تدريب نادٍ كبير خارج ألمانيا، قبل أن تذكر تقارير أخرى، أن هذا النادي ليس إلا أرسنال الإنجليزي.

وأوضحت صحيفتا "بيلد ام سونتاج"، و"سود دويتشه تسيتونج" أن توخيل تجاهل رغبة النادي البافاري، بعدما أخبره بأنه لن يكون متاحاً خلال الفترة المقبلة بسبب ارتباطه بنادٍ آخر.

ووفقاً لمجلة "كيكر" الألمانية، فإن توخيل البالغ من العمر 44 عاماً وقع عقداً مع أرسنال، لتدريب الفريق خلفاً للفرنسي آرسين فينجر، الذي يتولى تدريب النادي الإنجليزي منذ عام 1996.