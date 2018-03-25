الألماني فيتيل بطلاً لسباق أستراليا لفورمولا-1

الشارقة 24 - أسعد خليل:

حصد الألماني سيباستيان فيتيل سائق فيراري لقب سباق جائزة أستراليا الكبرى في افتتاح بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 الأحد.

وتفوق فيتيل على البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم على مضمار البرت بارك في ملبورن.

وبدأ هاميلتون السباق من مركز الانطلاق الأول لكنه كان داخل مركز الصيانة عندما انطلقت سيارة الأمان إلى داخل المضمار بسبب تعطل سيارة هاس، مما أجبر الجميع على تخفيض سرعته.

وتفوق فيتيل على هاميلتون الذي حل ثاني وزميله الفنلندي في فيراري كيمي رايكونن، ليمنحا الفريق الإيطالي أفضل بداية ممكنة في الموسم الجديد لفورمولا-1 في ظل مساعي الفريق لحصد لقب بطولة العالم للمرة الأولى منذ 2007.

وحقق فيتيل فوزه الثاني على التوالي في أستراليا، ليتصدر الترتيب العام لفئة السائقين برصيد 25 نقطة وبفارق 7 نقاط عن هاميلتون، في ظل مساعي السائقين للفوز بلقب بطولة العالم للمرة الخامسة.