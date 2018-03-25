النصر السعودي يتعاقد مع المدرب الأوروجوياني كاينيو

الشارقة 24 – محمود علي:



أعلن نادي النصر السعودي رسمياً، التعاقد مع الأوروجوياني دانيال كارينيو، لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم المقبل.



وقال النادي السعودي في حسابه على تويتر: "اتفقت إدارة النادي رسمياً مع المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو لتدريب الفريق الأول للموسم القادم، مؤكدة ثقتها فيه لتحقيق المزيد من النجاحات التي ترتقي لطموح وتطلعات الجماهير".



وكان كارينيو أشرف على تدريب النصر بين عامي 2012 و2014، وقاد الفريق للفوز بالثنائية الدوري وكأس ولي العهد.



وأقيل المدرب الأوروجوياني في وقت سابق من تدريب الشباب السعودي، بعد سلسلة من النتائج السلبية والمستويات الباهتة مع الفريق.