منتخب إسبانيا ينذر الخصوم بأداء قوي في مونديال 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:



في قراءة لحظوظ المنتخب الإسباني في مونديال روسيا، يبدو أن بريق بطل العالم عام 2010، وبطل أوروبا 2012 لم يخبو بعد.



منتخب إسبانيا الذي سيطر بكرته الجميلة على حقبة ليست بالسهلة على كرة القدم، يأمل في أن يكون المونديال الروسي خير دليل على أن كرته لم تمت وبأنه مازال رقماً صعباً في سماء الساحرة المستديرة.



فمع التعادل الثمين الذي حققه اللاروخا لكرة القدم مع مضيفه الألماني في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في مدينة دوسلدورف، لم يعد لدى المنتخب الإسباني ما يخشاه قبل عدة أسابيع على انطلاق فعاليات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.



وقدم الماتادور الإسباني أداءً راقياً في المباراة التي شهدت تألق المهاجم رودريجو مورينو بشكل واضح، ونال المنتخب الإسباني بقيادة مديره الفني جولين لوبيتيجي دفعة معنوية هائلة بهذا التعادل مع المنتخب الألماني "مانشافت" بطل العالم في عقر داره.



وينتظر أن يعتمد المنتخب الإسباني في المونديال الروسي على رأس حربة وحيد، وحتى الآن يبدو أن المفاضلة ستكون بين دييجو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد وألفارو موراتا مهاجم تشيلسي الإنجليزي.



فيما أكد الحارس المتألق دي خيا بأنه خير سلف للأسطورة كاسياس في حراسة عرين اللاروخا، وحافظ الماتادور على سجل لوبيتيجي خالياً من الهزائم على مدار 17 مباراة متتالية منذ توليه المسؤولية في سبتمبر 2016.



إذن مما تقدم من معطيات، نجد بأن الماتادور الإسباني لن يكون رقماً سهلاً في مونديال 2018.