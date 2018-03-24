خسارة جديدة لكوريا الجنوبية أمام إيرلندا استعداداً لمونديال 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:



خسر منتخب كوريا الجنوبية، أمام مضيفه إيرلندا الشمالية 1 / 2 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.



وسجل هدفي إيرلندا الشمالية كيم مين جاي، لاعب كوريا الجنوبية، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20 وباول سميث في الدقيقة 86، فيما سجل هدف كوريا الجنوبية تشانج هون كون في الدقيقة السابعة.



ويلتقي منتخب كوريا الجنوبية مع المنتخب البولندي يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية.



ويستعد المنتخب الكوري الجنوبي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، حيث يلعب في المجموعة السادسة بجوار منتخبات السويد والمكسيك وألمانيا.