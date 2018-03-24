منتخب المانشافات يفتقد خدمات مولر وأوزيل أمام البرازيل

الشارقة 24 – أسعد خليل:



أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن المهاجم توماس مولر ولاعبي الوسط مسعود أوزيل وايمري تشان سيغيبون عن مباراة البرازيل الودية يوم الثلاثاء في برلين.



وشارك مولر البالغ عمره 28 عاماً وأوزيل صانع لعب أرسنال مع ألمانيا في التعادل 1-1 مع إسبانيا في مباراة قوية، وسجل مهاجم بايرن ميونيخ هدف التعادل عقب تقدم المنتخب الإسباني عن طريق رودريجو مورينو مبكراً.



وغاب تشان عن مباراة إسبانيا بسبب إصابة في الظهر، وعاد إلى ناديه ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لعدم استطاعته التعافي في الوقت المناسب قبل مباراة البرازيل.



وتلعب ألمانيا حاملة اللقب في المجموعة السادسة في كأس العالم في يونيو بجانب المكسيك وكوريا الجنوبية والسويد.