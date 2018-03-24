استعداداً لمونديال 2018

منتخب المانشافات يفتقد خدمات مولر وأوزيل أمام البرازيل

  • السبت 24, مارس 2018 في 10:31 م
  • مولر وأوزيل في تدريبات ألمانيا
    مولر وأوزيل في تدريبات ألمانيا
أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، غياب المهاجم توماس مولر ولاعبي الوسط مسعود أوزيل وإيمري تشان، عن لقاء البرازيل الودي يوم الثلاثاء المقبل في برلين، في إطار استعدادات الطرفين لمونديال روسيا 2018.

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم، أن المهاجم توماس مولر ولاعبي الوسط مسعود أوزيل وايمري تشان سيغيبون عن مباراة البرازيل الودية يوم الثلاثاء في برلين.

وشارك مولر البالغ عمره 28 عاماً وأوزيل صانع لعب أرسنال مع ألمانيا في التعادل 1-1 مع إسبانيا في مباراة قوية، وسجل مهاجم بايرن ميونيخ هدف التعادل عقب تقدم المنتخب الإسباني عن طريق رودريجو مورينو مبكراً.

وغاب تشان عن مباراة إسبانيا بسبب إصابة في الظهر، وعاد إلى ناديه ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لعدم استطاعته التعافي في الوقت المناسب قبل مباراة البرازيل.

وتلعب ألمانيا حاملة اللقب في المجموعة السادسة في كأس العالم في يونيو بجانب المكسيك وكوريا الجنوبية والسويد.