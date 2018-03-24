هاملتون أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سيكون البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس، أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات، يوم الأحد، بعدما تفوق على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق الافتتاحي للموسم، على حلبة ألبرت بارك في ملبورن، يوم السبت.

وسجل هاملتون بطل العالم 4 مرات، أفضل زمن عندما قطع مضمار الحلبة في دقيقة واحدة و21.164 ثانية، متفوقاً بفارق 0.664 ثانية على الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري الذي احتل المركز الثاني، وسينطلق الأحد من الخط الأمامي إلى جانب هاملتون.

واحتل بطل العالم سابقاً 4 مرات، الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري المركز الثالث.