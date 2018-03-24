بعد تفوقه في التجارب الرسمية

هاملتون أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى

  • السبت 24, مارس 2018 في 2:08 م
  • لويس هاملتون خلال التجارب الرسمية
    لويس هاملتون خلال التجارب الرسمية
أرسل البريطاني لويس هاملتون بطل العالم، رسائل تحذيرية لكل منافسيه، في الموسم الجديد من سباقات الفورمولا 1، بعد أن تصدر التجارب الرسمية في سباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات، حيث سيكون أول المنطلقين، يوم الأحد.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
سيكون البريطاني لويس هاملتون سائق مرسيدس، أول المنطلقين في سباق جائزة أستراليا الكبرى للسيارات، يوم الأحد، بعدما تفوق على جميع منافسيه في التجارب التأهيلية الرسمية للسباق الافتتاحي للموسم، على حلبة ألبرت بارك في ملبورن، يوم السبت.
 
وسجل هاملتون بطل العالم 4 مرات، أفضل زمن عندما قطع مضمار الحلبة في دقيقة واحدة و21.164 ثانية، متفوقاً بفارق 0.664 ثانية على الفنلندي كيمي رايكونن سائق فيراري الذي احتل المركز الثاني، وسينطلق الأحد من الخط الأمامي إلى جانب هاملتون.
 
واحتل بطل العالم سابقاً 4 مرات، الألماني سيباستيان فيتل سائق فيراري المركز الثالث.