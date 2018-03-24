بوسطن يحافظ على وصافة المجموعة الشرقية في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أحسن فريق بورتلاند تريل بليزرس الأداء في الشوط الأول من مباراته، على أرضه، ضد بوسطن سيلتيكس في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة، إذ تقدم بنهاية الشوط بـ 26 نقطة مقابل 23.

وحافظ بورتلاند على تفوقه إلى نهاية الشوط الثالث، إذ كان متقدماً بنهاية الشوط بـ 77 نقطة مقابل 67.

ولم يستسلم فريق بوسطن سيلتيكس بل صمد وامتص كل هذه الضغوط، وجاء في الشوط الرابع والأخير ليحرز 38 نقطة مقابل 23 نقطة، لمضيفه واستعان بوسطن سيلتيكس بثلاثين نقطة من نجمه ماركوس موريس، و16 نقطة من تيري روزير، ليفوز بالمباراة بـ 105 نقاط، مقابل 100، وبهذا الفوز

حافظ بوسطن على وصافة المجموعة الشرقية.