المنتخب المغربي يتغلب على صربيا استعداداً لمونديال 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قبل أقل من 3 شهور على مشاركته في بطولة كأس العالم 2018، تمكن المنتخب المغربي من تحقيق فوز ثمين على نظيره الصربي، 2-1، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما على الاستاد الأولمبي بمدينة تورينو الإيطالية.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات المنتخبين، المغربي والصربي، لبطولة كأس العالم في روسيا.

تقدم المنتخب المغربي "أسود الأطلسي" بهدف سجله حكيم زياش من ضربة جزاء في الدقيقة 29، وتعادل دوشان تاديتش لصربيا في الدقيقة 37، قبل أن يحرز خالد بوطيب هدف الفوز لأسود الأطلسي في الدقيقة 40 .

ويخوض المنتخب المغربي فعاليات الدور الأول في المونديال الروسي، ضمن المجموعة الثانية النارية، التي تضم معه منتخبات إسبانيا والبرتغال وإيران .