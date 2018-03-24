المنتخب المصري يخسر أمام نظيره البرتغالي استعداداً لمونديال 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قدم منتخب مصر أداء بطولياً أمام نظيره البرتغالي، رغم خسارته 1-2، في المباراة الودية التي جرت بينهما استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس العالم، المقررة في روسيا الصيف المقبل.

بادر محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الانجليزي، بالتسجيل لمنتخب مصر في الدقيقة 56، قبل أن يرد رونالدو بتسجيل هدفين لمنتخب البرتغال في الدقيقتين الثانية والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليحرم منتخب مصر من تحقيق انتصار تاريخي على أبطال أوروبا.

يذكر أن منتخب مصر يلعب في المجموعة الأولى، بمرحلة المجموعات للمونديال، برفقة منتخبات روسيا وأوروجواي والسعودية.

في المقابل، يلعب المنتخب البرتغالي في المجموعة الثانية بجوار منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران.