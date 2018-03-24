المنتخب السعودي يخطف تعادلاً إيجابياً من أوكرانيا استعداداً للمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد فهد المولد منتخب السعودية للتعادل 1-1، مع نظيره الأوكراني في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما في مدينة ماربيا الإسبانية.

وخاض المنتخب السعودي "الأخضر"، هذه المباراة في إطار استعدادات للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأكد المنتخب استعادة بعض اتزانه، وتحسن مستواه، عما كان عليه في مباراته الودية التي خسرها 1 / 4 أمام نظيره العراقي قبل أسابيع قليلة.

وقدم الأخضر عرضاً متوازناً في العديد من فترات المباراة، وانتزع تعادلاً مستحقاً في مباراة قوية أمام نظيره الأوكراني تحت الأمطار.

وكان المنتخب الأوكراني قد ابتدأ التسجيل، عن طريق آرتيم كرافيتس في الدقيقة الـ 32 ولكن الأخضر رد سريعاً بالهدف الذي سجله المولد، في الدقيقة الـ 38 ليؤكد أن غيابه عن المشاركة في المباريات مع فريق ليفانتي، لم يترك أثراً كبيراً على مستواه.

ويخوض المنتخب السعودي فعاليات الدور الأول للمونديال الروسي ضمن المجموعة الأولى، التي تضم معه منتخبات روسيا ومصر وأوروجواي، حيث يخوض الفريق المباراة الافتتاحية أمام نظيره الروسي صاحب الأرض.