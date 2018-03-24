فوز صعب للأرجنتين وإنجلترا وتعادل أبيض بين إسبانيا وألمانيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تغلب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم على نظيره الإيطالي 2-0 خلال المباراة الودية التي جمعتهما في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

سجل هدفي المنتخب الأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقة 75 ومانويل لانزيني في الدقيقة 85.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين، حيث يلعب في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات أيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

إنجلترا تتخطى هولندا:

وفي لقاء آخر، تمكن منتخب إنجلترا من الفوز على نظيره الهولندي بهدف نظيف، حمل توقيع الشاب لينغارد في الدقيقة 59.

يذكر بأن المنتخب الإنجليزي يخوض مونديال روسيا ضمن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وبنما وتونس.

مولر ينقذ ألمانيا:

ارتدى توماس مولر ثوب المنقذ مجددا ليفلت المنتخب الألماني لكرة القدم من كمين ضيفه الإسباني، وينتزع تعادلاً ثميناً 1 / 1 في المباراة الودية التي أقيمت بينهما بمدينة دوسلدورف ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

بادر المنتخب الإسباني بالتسجيل عن طريق مهاجمه رودريجو مورينو في الدقيقة السادسة، ولكن مولر سجل هدف التعادل للمنتخب الألماني "مانشافت" في الدقيقة 35 .

وشهدت المباراة احتفال سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد وقائد المنتخب الإسباني بخوض المباراة الدولية رقم 150 له مع الماتادور الإسبان.