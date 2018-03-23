المنتخب البرازيلي يدك شباك "الروسي" بثلاثية استعداداً للمونديال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أظهر المنتخب البرازيلي قوة كبيرة في اللقاء الذي جمعه مع مضيفه الروسي في موسكو، استعداداً لمونديال روسيا 2018 والذي سيقام في يونيو القادم.

منتخب السامبا افتقد لخدمات النجم نيمار، لكن ذلك لم يمنع أبناء المدرب تيتي من تسجيل ثلاثية بيضاء حملت توقيع كل من ميرندا باولينهو كوتينيو في الدقائق 53 / 61 / 66.

يذكر أن المنتخب البرازيلي سيشارك في العرس الكروي الكبير، ضمن المجموعة الخامسة برفقة منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصريبا، بينما ستلعب روسيا في المجموعة الأولى مع منتخب السعودية ومصر والأوروغواي.