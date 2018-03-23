النجم السويدي إبراهيموفيتش يوقع مع "جالاكسي" الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر "36 عاماً"، استكمال إجراءات انتقاله إلى فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي لكرة القدم، حسبما أفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية اليوم الجمعة.

وكان إبراهيموفيتش فسخ عقده رسمياً مع مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الخميس، بعدما خاض سبع مباريات فقط مع الفريق منذ عودته للملاعب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها في أبريل 2017.

وذكر إبراهيموفيتش، على حسابه بموقع "انستجرام" للتواصل الاجتماعي: "الأمور العظيمة لها نهاية أيضاً، وحان وقت الرحيل بعد موسمين رائعين مع مانشستر يونايتد".

وقضى إبراهيموفيتش نحو موسمين مع مانشستر يونايتد منذ انتقل إليه في صيف 2016، لكنه غاب عن الملاعب لفترة طويلة في الموسم الماضي، بسبب الإصابة، مما دفعه إلى فسخ التعاقد بالتراضي مع النادي قبل 20 شهراً من موعد انتهاء العقد.