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النجم السويدي إبراهيموفيتش يوقع مع "جالاكسي" الأميركي

  • الجمعة 23, مارس 2018 في 10:19 م
  • زلاتان إبراهيموفيتش
    زلاتان إبراهيموفيتش
أعلن نادي لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي، تعاقده رسمياً مع النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش، بعد انفصاله عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
أكد المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش البالغ من العمر "36 عاماً"، استكمال إجراءات انتقاله إلى فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأميركي لكرة القدم، حسبما أفادت صحيفة "لوس أنجليس تايمز" الأميركية اليوم الجمعة.
 
وكان إبراهيموفيتش فسخ عقده رسمياً مع مانشستر يونايتد الإنجليزي أمس الخميس، بعدما خاض سبع مباريات فقط مع الفريق منذ عودته للملاعب بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي والتي تعرض لها في أبريل 2017.
 
وذكر إبراهيموفيتش، على حسابه بموقع "انستجرام" للتواصل الاجتماعي: "الأمور العظيمة لها نهاية أيضاً، وحان وقت الرحيل بعد موسمين رائعين مع مانشستر يونايتد".
 
وقضى إبراهيموفيتش نحو موسمين مع مانشستر يونايتد منذ انتقل إليه في صيف 2016، لكنه غاب عن الملاعب لفترة طويلة في الموسم الماضي، بسبب الإصابة، مما دفعه إلى فسخ التعاقد بالتراضي مع النادي قبل 20 شهراً من موعد انتهاء العقد.