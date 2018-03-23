منتخب الأوروغواي يتغلب على التشيك في كأس الصين "الودية"

الشارقة 24 - أسعد خليل :

حقق منتخب أوروغواي، فوزاً سهلاً على نظيره التشيكي،2-0، يوم الجمعة، ضمن فعاليات كأس الصين الودية الدولية لكرة القدم.

تقدم لويس سواريز هداف برشلونة الإسباني، بهدف لأوروغواي، في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء، حصل عليها بنفسه، ثم أضاف أدينسون كافاني هداف باريس سان جيرمان الفرنسي، الهدف الثاني في الدقيقة 37 من تسديدة رائعة.

ويستعد منتخب أوروغواي، للمشاركة في مونديال روسيا، حيث يلعب في المجموعة الأولى بجانب مصر والسعودية وروسيا.

ويلتقي منتخب أوروغواي، يوم الاثنين المقبل، في نهائي كأس الصين، مع منتخب ويلز الذي اكتسح مضيفه الصيني،6-0، يوم الخميس.