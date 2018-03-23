العداء يوسين بولت يشارك في تدريبات بوروسيا دورتموند

الشارقة 24 - أسعد خليل :

نال العداء الجامايكي الأسطورة يوسين بولت، فرصة لإظهار مهاراته وقدراته الكروية، يوم الجمعة، عندما شارك في تدريب مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني، أمام جمهور متحمس.

وبحضور نحو 1500 مشجع، أحرز بولت البالغ من العمر 31 عاماً، الذي اعتزل ألعاب القوى في العام الماضي، هدفاً جميلاً بضربة رأس، بعد دخوله أرض الملعب، وسط هتاف وتشجيع الحضور، إلى جانب لاعبين كبار مثل ماريو جوتسه ويوليان فايجل.

كما تعالت صيحات الجمهور، خلال قيام العداء المعتزل، بالإحماء قبل التدريب، رغم تدني درجات الحرارة في ساعات الصباح.

ويطمح بولت لبدء مسيرة جديدة، في كرة القدم التي يعشقها.