هاملتون يتصدر التجربتين الحرتين لسباق جائزة أستراليا الكبرى

الشارقة 24 – أسعد خليل :

استهل سائق مرسيدس البريطاني لويس هاملتون موسم الدفاع عن لقبه، في سباقات سيارات الفورمولا1 العالمية، بتحقيقه أسرع زمن في تجارب أستراليا، يوم الجمعة.

وتقرأ هذه النتيجة، على أنها إعلان صريح من مرسيدس، أن فريقها جاد في سعيه للدفاع عن لقبه.

وتفوق هاملتون سائق مرسيدس، على ماكس فيرستابن سائق ريد بول، وزميله الفنلندي فالتيري بوتاس، فيما حل الفنلندي الآخر كيمي رايكونن سائق فيراري، في المركز الرابع.

وتقدم هاملتون بفارق 0.127 ثانية على فيرستابن، علماً بأن 0.283 ثانية فقط، فصلت ما بين المراكز الأربعة الأولى.

وجاء الألماني سيباستيان فيتيل السائق الثاني لفيراري في المركز الخامس، بفارق أكثر من ثانية خلف هاملتون، يليه رومان جروجان سائق هاس، ثم دانييل ريتشياردو سائق ريد بول.