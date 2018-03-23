منتخب إنجلترا ينهي استعداده للقاء هولندا تحضيراً لمونديال روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل :





يخوض المنتخب الإنجليزي لكرة القدم مباراة قوية في أمستردام، ضد صاحب الأرض المنتخب الهولندي، ضمن استعداداته لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018.

مدرب إنجلترا، غاريث ساوثغيت، أعرب في مؤتمر صحافي عن الاعتقاد بأن المنتخب الهولندي بحاجة لوقت للتأقلم مع تعليمات مدربه الجديد، رونالد كومان، الذي تولى المنصب بشهر فبراير بعد فشل هولندا للمرة الثانية على التوالي في التأهل لبطولة كبرى.

ستحرم الإصابة المنتخب الإنجليزي من مهاجمه المزعج، هاري كين، وسيرتدي جوردان هيندرسون في غيابه شارة الكابتن.

كما عجز لاعب آرسنال، جاك ويلشير، عن الانضمام إلى المنتخب الإنجليزي في رحلته إلى هولندا، لكن من المتوقع أن يلعب في مباراة الثلاثاء على استاد ويمبلي ضد إيطاليا.