فيلادلفيا سيفينتي يكتسح أورلاندو ماجيك بالسلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل :





استضاف أورلاندو ماجيك، فريق أورلاندو ماجيك، في مباراة ضمن الدوري الوطني لكرة السلة .

بدأ أورلاندو المباراة بشكل جيد، وتقدم في الشوط الأول بـ 11 نقطة مقابل 10 نقاط بعد رمية من آرون غوردون، غير أن فريق فيلادلفيا سرعان ما استعاد زمام المبادرة، برمية من بين سيمون، ومضى الفريق ليتقدم بنهاية الشوط الأول بـ 32 نقطة مقابل 23 .

وعجز أورلاندو بعد ذلك عن اللحاق بضيفه، الذي حافظ على المقدمة حتى نهاية المباراة، واستعان فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز بـ 28 من إرسال إلياسوفا وو15 نقطة من ماركو بيلينيلي، ليفوز بالمباراة بـ 118 نقطة مقابل 98 نقطة لأورلاندو ماجيك.