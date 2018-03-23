المنتخب الألماني يواجه نظيره الإسباني استعداداً لـ "روسيا 2018"

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاقة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 يلتقي الجمعة الفائزان بآخر بطولتين في مباراة ودية عند استضافة المدافع عن اللقب المنتخب الألماني في دوسلدورف بطل عام 2010 المنتخب الإسباني.

لم يتكبد منتخب يواخيم لوف الهزيمة في آخر 22 مباراة يخوضها وكانت الهزيمة بهدفين دون مقابل على يد فرنسا في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية لعام 2016 آخر هزيمة يتكبدها.

كما لم يتكبد المنتخب الإسباني الهزيمة منذ أن تولى خولين لوبتيغوي منصب المدرب خلفاً للمدرب السابق، فيسينتي ديل بوسكي، عقب خروج إسبانيا من بطولة أمم أوروبا لعام 2016.

يتوقع أن يبدأ مباراة الجمعة لألمانيا: جيروم بواتينغ وماتس هوميلس وتوماس مولر ومسعود أوزيل وتوني كروس.