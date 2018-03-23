المنتخب المصري يستعد للقاء البرتغال في "زيورخ"

الشارقة 24 – أسعد خليل

وضع المنتخب المصري على إستاد ليتزيغروند في زيورخ بسويسرا اللمسات الأخيرة على استعداداته لمباراته الودية ضد بطل أوروبا منتخب البرتغال.

مهاجم فريق ليفربول المبدع، محمد صلاح، لم يخيب تطلعات مشجعي بلاده عندما سجل هدفاً من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة والتسعين من المباراة ضد الكونغو في الدور الأخير لتصفيات أفريقيا ليساهم بجدارة في تأهل مصر إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في 28 عاماً.

منتخب هيكتور كوبر سيلتقي في المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018 بالأوروغواي والمملكة العربية السعودية وصاحب الأرض المنتخب الروسي.