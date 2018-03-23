مدرب منتخب الأرجنتين يرشح فريقه للتتويج في روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، خورخي سامباولي، أن منتخب التانغو، مرشح للفوز بلقب كأس العالم 2018 في روسيا كما أكد أن الفريق يرتبط بقائده ليونيل ميسي نجم هجوم برشلونة الإسباني أكثر مما يرتبط به هو شخصياً.

واعترف سامباولي بمدى تأثير ميسي في الفريق والذي يفوق تأثيره هو نفسه، رغم كونه المدير الفني لمنتخب الأرجنتين.

وقال سامباولي، في المؤتمر الصحافي لمنتخبه قبل المباراة الودية المرتقبة، الجمعة، أمام نظيره الإيطالي على إستاد "الاتحاد" بمدينة مانشستر الإنجليزية: "إذا كان ليونيل ميسي على ما يرام، سيكون منتخب الأرجنتين هو الأوفر حظاً للفوز بلقب المونديال الروسي".

وبعد مباراة إيطاليا، سيحل المنتخب الأرجنتيني ضيفاً على نظيره الإسباني في العاصمة مدريد في مباراة ودية أخرى الثلاثاء المقبل.