إبراهيموفيتش يترك "يونايتد" بعد الموافقة على إنهاء عقده

الشارقة 24 – رويترز:

سيرحل زلاتان إبراهيموفيتش "36 عاماً"، عن مانشستر يونايتد، بعد أن قرر النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم فسخ العقد مع المهاجم السويدي اليوم الخميس.

وقال يونايتد في بيان، وسط تقارير عن توقيع إبراهيموفيتش "36 عاماً" مع لوس انجليس جالاكسي الأميركي، "مانشستر يونايتد يؤكد أنه وافق على إنهاء تعاقد زلاتان إبراهيموفيتش بأثر فوري".

وأضاف يونايتد عبر موقعه على الإنترنت "كل من في النادي يود توجيه الشكر لزلاتان على إسهاماته مع الفريق منذ وصوله، ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

وارتبط إبراهيموفيتش، هداف السويد التاريخي برصيد 62 هدفاً في 116 مباراة دولية، بالانتقال إلى الولايات المتحدة لكتابة صفحة جديدة في مسيرته الرائعة على مستوى الأندية.

واستهل مشواره في مسقط رأسه مع مالمو عام 1999، ولعب في أياكس أمستردام ويوفنتوس وإنترناسيونالي وبرشلونة وميلانو وباريس سان جيرمان، قبل أن ينضم ليونايتد في صفقة انتقال حر قبل بداية الموسم الماضي ليجتمع مع مدربه السابق جوزيه مورينيو.

وأحرز 28 هدفاً في جميع المسابقات خلال موسمه الأول مع يونايتد، قبل أن يتعرض لإصابة خطيرة في الركبة الموسم الماضي خلال مباراة ضد أندرلخت البلجيكي في دور الثمانية للدوري الأوروبي.

ورغم الإصابة جدد يونايتد التعاقد معه حتى نهاية الموسم الجاري، وعاد للعب في نوفمبر الماضي، وكانت مباراته الأخيرة مع يونايتد أمام بيرنلي يوم 26 ديسمبر قبل أن يتعرض لإصابة أخرى.