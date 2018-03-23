وفاة الأرجنتيني هاوسمان الفائز بكأس العالم 1978

اللاعب الأرجنتيني الراحل رينيه هاوسمان يحمل قميصاً في بوينس إيرس، أرشيفية

الشارقة 24 – رويترز:

قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم يوم الخميس، إن الجناح الأيمن رينيه هاوسمان الفائز بكأس العالم 1978 توفي عن 64 عاماً.

وتم تشخيص إصابة هاوسمان، الذي كان معروفا بلقب "المجنون"، بسبب مهاراته الرائعة وطبيعته المتمردة، بسرطان اللسان العام الماضي.

وأمضى هاوسمان أغلب مسيرته بين صفوف هوراكان، وفاز معه بالدوري الأرجنتيني عام 1973.

كما لعب في ريفر بليت واندبندينتي الأرجنتينيين وكولو التشيلي ضمن عدة أندية أخرى.

وشارك هاوسمان في 55 مباراة دولية مع الأرجنتين، ولعب في كأس العالم 1974 و1978.

وكتب زميله السابق أوزفالدو أرديلس على تويتر "إنه لاعب غير عادي واستثنائي، يمتلك كل مهارات العالم، إنه شجاع وسريع ومتواضع داخل وخارج الملعب، تشرفت بخوض العديد من المباريات بجانبه".