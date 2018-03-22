تير شتيجن يحرس عرين المنتخب الألماني أمام إسبانيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أكد يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني الأول لكرة القدم، أن مارك-أندريه تير شتيجن سيكون هو الحارس الأساسي للمنتخب في مباراته الودية أمام إسبانيا الجمعة.

ويرجح حالياً أن يواجه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، رفاقه بالفريق أندريس إنيستا وجيرارد بيكيه وخوردي ألبا في مدينة دوسلدورف.

كما سيضم تشكيل المنتخب الألماني جيروم بواتينح وماتس هوميلز وتوماس مولر ومسعود أوزيل وتوني كروس، في ظل سعي المنتخب لتكثيف استعداداته للمشاركة في كأس العالم الذي سيقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو المقبلين.