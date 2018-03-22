بيل يقود ويلز لسحق المنتخب الصيني بسداسية

الشارقة 24 - أسعد خليل:



اكتسح المنتخب الويلزي نظيره الصيني، بسداسية نظيفة، في افتتاح فعاليات بطولة كأس الصين الودية الدولية.



وحسم المنتخب الويلزي المباراة تماماً في شوطها الأول برباعية نظيفة افتتحها بيل بهدفين في الدقيقتين الثالثة و21 ثم أضاف سام فوكس وهاري ويلسون الهدفين الآخرين في الدقيقتين 38 و45.



وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب الويلزي هدفين آخرين سجلهما فوكس وبيل في الدقيقتين 58 و62.



وتأهل المنتخب الويلزي إلى نهائي البطولة والذي يلتقي فيه يوم الإثنين المقبل، مع الفائز من المباراة المرتقبة غداً الجمعة بين منتخبي أوروجواي والتشيك، فيما يلتقي المنتخب الخاسر من هذه المباراة مع نظيره الصيني يوم الإثنين المقبل أيضاً في مباراة المركز الثالث.