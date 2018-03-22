الأسطورة مارادونا يدعم ميسي ويؤيد تقنية الفيديو

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سارع أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، إلى الدفاع عن النجم الحالي لمنتخب بلاده وفريق برشلونة، ليونيل ميسي، وذلك في معرض حديثه مع وكالة الأنباء الرياضية، اس ان تي في، عن آمال بلاده في مونديال روسيا لعام 2018.

مارادونا الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم في المكسيك عام 1986، قال إن انجازات ميسي لفريقه كافيه لوضعه ضمن أساطير كرة القدم وذلك سواء قاد الأرجنتين لتحقيق الفوز الثالث بكأس العالم أو لا، كما أشاد مارادونا بلاعب يوفنتوس، باولو ديبالا، وبأدائه الرائع في إيطاليا.

كما تطرق مارادونا إلى التقنية الحديثة "نظام حكم الفيديو المساعد" الذي سوف يتم استخدامه في بطولة كأس العالم المقبلة وأشاد بالتقنية الحديثة رغم اعترافه بأن هدفه الشهير في مونديال المكسيك لعام 1986 في اللقاء ضد إنجلترا لن يتم احتسابه إذا استخدمت هذه التقنية لأنه استخدم يده لتحويل الكرة في الشباك.