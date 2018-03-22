مانشستر يونايتد يقدم طلباً لتشكيل فريق السيدات

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بتقديم طلب لتشكيل فريق محترف للسيدات.

ويعد مانشستر يونايتد هو الوحيد من بين الفرق الكبرى في إنجلترا الذي لا يمتلك فريقاً للسيدات، حيث قام بتسريح فريق السيدات في 2005.

ولكن مانشستر أعلن اليوم الخميس، عن تقديم طلباً للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بشأن تكوين فريق السيدات للمشاركة في دوري الدرجة الثانية.

وقال إد وود وارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد في بيان عبر الموقع الرسمي للنادي: "فريق السيدات لمانشستر يونايتد ينبغي بناؤه بنفس الصورة وبنفس شروط الفريق الأول للرجال، وتكون لاعبات أكاديمية النادي نواة حقيقية للفريق".