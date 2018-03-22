"فيفا" يعرب عن قلقه من التأخير في ملاعب روسيا

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قبل شهرين ونيّف، على انطلاق فعاليات مونديال 2018 في روسيا، أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بقوة، إلى "التأخير الواضح والملموس"، في الأعمال الإنشائية بإستاد مدينة سامارا.

وقال كولين سميث ممثل "فيفا"، بعد زيارة ملاعب لكأس العالم 2018 في روسيا: "هناك الكثير من العمل لم ينته بعد، نثق بأن كل الأعمال الرئيسية ستكتمل قبل نهاية إبريل المقبل"، لافتاً إلى إمكانية تحقيق ذلك.

من جهته، أوضح أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي، أن عشب ملعب سامارا سيكون جاهزاً قريباً، مع تحسن درجات الحرارة، واقتراب فصل الصيف، وأضاف أن إستاد سامارا سيشهد مباراة ودية، في 28 إبريل المقبل.