الصوماليات يتحدين الإرهاب والتقاليد بممارسة كرة القدم

الشارقة 24 – أ ف ب:

بعيد بزوغ الفجر، وفي حين لا تزال الحرارة مقبولة، تحتل مجموعة من النساء ملعباً لكرة القدم، وينزعن رداءهن الطويل، ليكشفن عن ملابس رياضية، في مشهد غير مألوف في العاصمة الصومالية مقديشو.

وتلازم البسمة، أوجه الشابات، وهن يركضن تعرجاً، ويجرين تمارين المعدة، ويمررن كرة متهالكة على العشب الاصطناعي، مع إدراكهن أنهن رائدات في هذا المجال، وهن يتمرن على بعد أقل من مئتي متر، من حاجز أمني، يشرف عليه رجال مدججون بالسلاح.

تلك النساء، لا يواجهن فقط مجتمعاً محافظاً جداً، بل كذلك الخوف المهيمن في مقديشو، جراء حركة الشباب الإرهابية.

هذه الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة الإرهابي، تنفذ بانتظام هجمات كبيرة في العاصمة الصومالية، وتعارض أي شكل من أشكال الترفيه، مثل كرة القدم، خصوصاً إذا مارسته المرأة.