الأرجنتين تواجه إيطاليا ودياً استعداداً لمونديال روسيا

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تدرب منتخب الأرجنتين لكرة القدم على الملاعب التدريبية لفريق مانشستر سيتي استعداداً للمباراة الودية التي سيخوضها الجمعة على استاد الاتحاد التابع لمانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد نظيره المنتخب الإيطالي.

وانضم إلى مران الأرجنتين نجم برشلونة، ليونيل ميسي، الذي لم يحضر مران الإثنين الماضي فقد وصل إلى مدينة مانشستر الإنجليزية لبدء الاعداد للمباراة ضد إيطاليا.

وتعثر منتخب الأرجنتين في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا وذلك قبل أن يحرز ميسي هاتريك في المباراة الأخيرة في التصفيات ضد الإكوادور مما ساعد الأرجنتين على التأهل.

وستخوض الأرجنتين مباراتها الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2018 ضد آيسلندا على استاد سبارتاك موسكو بالعاصمة الروسية في الـ 16 من شهر يونيو.