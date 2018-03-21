نادي اتحاد كلباء يحتفل باليوم العالمي لمتلازمة دوان

الشارقة 24:

احتفل نادي اتحاد كلباء، ممثلاً في لجنته الثقافية والمجتمعية، باليوم العالمي لمتلازمة داون وذلك بالتعاون مع مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بكلباء وبحضور عبد السلام سرور مدير نادي اتحاد كلباء، وأعضاء اللجنة الثقافية والمجتمعية وموظفي ومنتسبي النادي.

وجرت خلال الحفل عدة فعاليات وفقرات توعوية وأنشطة ترفيهية للأسر وورشة رسم للأطفال ولوحات فنية لأطفال متلازمة داون وأقيمت خلال هذا الحفل عدة مسابقات للأطفال وزعت خلالها هدايا وجوائز زرعت في نفوسهم الفرح والبهجة والسرور.

وقال عيسى خلفان الذباحي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، إن المبادرة مهمة حيث وجدت التجاوب مع متلازمة داون، وأضاف، أشكر القائمين على هذه المبادرة في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، مؤكداً أنهم الشريك الاستراتيجي لهذا الحدث من خلال برامجهم الهادفة في تطوير مثل هذه الفعاليات.

وعبر الدكتور عبد الله سيف الذباحي رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية عن بالغ سعادته بهذا اليوم الذي يأتي بالتزامن مع يوم السعادة العالمي مما زاد الفرحة لدى هؤلاء الأطفال ولدى أسرهم.

وقال الذباحي: إن أطفال متلازمة داون هم فئة مهمة في المجتمع الإماراتي يجب التواصل معهم والوقوف بجانبهم لتعزيز الثقافة والمسؤولية لديهم مؤكداً بأن الهدف من هذه المبادرة إنساني واجتماعي في المقام الأول، خصوصاً وأن شعار هذه المبادرة "بكم نفتخر".