النجم نيمار سيشارك في كأس العالم 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أكد طبيب المنتخب البرازيلي لكرة القدم، رودريغو لاسمر، مشاركة نيمار في كأس العالم في روسيا، حيث شدد بأن كل شيء يسير على ما يرام فيما يخص إعادة تأهيل النجم نيمار.

وقال لاسمر، الذي أجرى الجراحة لنيمار، في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أتحدث مرتين أو ثلاث مرات يومياً مع المعالجين الفيزيائيين لباريس سان جرمان الفرنسي والمنتخب البرازيلي، لمعرفة كيف تسير فترة النقاهة، ويطلعوني على كل تفاصيل تعافي نيمار".

ونفى طبيب المنتخب البرازيلي أي خلاف مع باريس سان جرمان حول إصابة نيمار.