رغم غيابه لمدة 3 أشهر ...

جو هارت يستعيد مكانه في المنتخب الإنجليزي لكرة القدم

  • الأربعاء 21, مارس 2018 في 10:26 ص
  • جو هارت
    جو هارت
أصر حارس وست هام يونايتد، جو هارت، أنه ليس بحاجة للرد على منتقديه وذلك بعد استدعائه للمنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم رغم أنه لم يلعب عدداً كبيراً من المباريات لفريقه.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
اعترف حارس إنجلترا، جو هارت، بأنه تكلم مع المدرب، غاريث ساوثغيت، أثناء غيابه عن النادي لفترة 3 أشهر.
 
هارت لم يلعب لفريق وست هام يونايتد لأكثر من 3 أشهر قبل أن يتم استدعاؤه لمباراة السبت ضد بيرنلي التي خسرها الفريق بـ 3 أهداف دون مقابل.
 
رغم افتقاد الحارس البالغ من العمر 30 عاماً للاحتكاك، فإنه واثق بأن ذلك لن يؤثر على فرصته في اللعب لإنجلترا خلال بطولة كأس العالم في شهر يونيو المقبل.
 
ويجابه هارت منافسةً قوية على مركزه من جوردان بيكفورد وجاك باتلاند والحارس بيرنلي الذي لم يمثل إنجلترا من قبل، ومن نيك بوب.