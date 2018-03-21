جو هارت يستعيد مكانه في المنتخب الإنجليزي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

اعترف حارس إنجلترا، جو هارت، بأنه تكلم مع المدرب، غاريث ساوثغيت، أثناء غيابه عن النادي لفترة 3 أشهر.

هارت لم يلعب لفريق وست هام يونايتد لأكثر من 3 أشهر قبل أن يتم استدعاؤه لمباراة السبت ضد بيرنلي التي خسرها الفريق بـ 3 أهداف دون مقابل.

رغم افتقاد الحارس البالغ من العمر 30 عاماً للاحتكاك، فإنه واثق بأن ذلك لن يؤثر على فرصته في اللعب لإنجلترا خلال بطولة كأس العالم في شهر يونيو المقبل.

ويجابه هارت منافسةً قوية على مركزه من جوردان بيكفورد وجاك باتلاند والحارس بيرنلي الذي لم يمثل إنجلترا من قبل، ومن نيك بوب.