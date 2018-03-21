نيوأورليانز ينعش آماله في بلوغ نهائيات السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

استضاف نيوأورليانز بيليكانز فريق دالاس مافريكس على ملعب سموزي كينغ سينتر في نيو اورليانز بولاية لويزيانا الأميركية في مباراة ضمن دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.

كانت المباراة شبه متكافئة في الشوط الأول للمباراة إذ تبادل الفريقان الصدارة أكثر من مرة وكان دالاس متفوقاً في الشوط بـ 26 نقطة مقابل عشرين بعد رمية من هاريسون بارنز غير أن نيوأورليانز كافح ليقلص تفوق ضيفه إلى نقطة واحدة فقط بنهاية الشوط.

دالاس حافظ على تفوقه لفترة في الشوط الثاني قبل أن يحرز أنتوني ديفيس رمية ساحقة لفريق نيوأورليانز ساعدته على تقليص تفوق ضيفه إلى 49 نقطة مقابل 48، وواصل صاحب الأرض بعد ذلك أداءه القوي ليتقدم بنهاية الشوط الثاني بـ 54 نقطة مقابل 52.

وهيمن نيوأورليانز على فعاليات الشوط الأخير واستعان بأداء قوي من أنتوني ديفيس الذي سجل 37 نقطة في اللقاء و راخون روندو الذي سجل 19 نقطة وايان كلارك الذي سجل عدداً مماثلاً من النقاط ليساهموا في فوز نيوأورليانز بيليكانز بالمباراة بـ 115 نقطة مقابل 105 نقاط.