نيويورك نيكس يقسو على شيكاغو بولز في السلة الأميركية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

استضاف نيويورك نيكس فريق شيكاغو بولز على ملعب ماديسون سكوير غاردين بنيويورك، في مباراة ضمن دوري الرابطة الأميركية لكرة السلة.

تبادل الفريقان الصدارة أكثر من مرة في الشوط الأول الذي كان متقارباً، وتقدم نيويورك بنهايته بـ 19 نقطة مقابل 18.

كما كانت الكفة متقاربة في الشوط الثاني إلى أن شن نيويورك هجمات قوية في دقائقه الأخيرة ساعدته على التقدم بنهاية الشوط بـ 47 نقطة مقابل 37.

وكانت بعد ذلك السيطرة لفريق نيويورك نيكس الذي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية واستعان بـ 22 نقطة من تيم هارداواي جونيور و17 نقطة من مايكل برادلي، ليفوز بالمباراة بـ 110 نقاط مقابل 92 نقطة لشيكاغو.

والجدير بالذكر أن شيكاغو بولز افتقد عدداً من أهم لاعبيه وفي غيابهم تصدر كريستيانو فيليتشيو قائمة مسجلي النقاط بـ 17 نقطة في اللقاء.