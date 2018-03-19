مانشستر يونايتد الإنجليزي يمدد التعاقد مع آشلي يونغ

الشارقة 24 - أسعد خليل:

استخدم مانشستر يونايتد الإنجليزي البند الذي يخوله تمديد عقد جناحه آشلي يونغ عاماً إضافياً حتى 2019، وذلك بعدما استعاد لاعب استون فيلا السابق شيئاً من مستواه خلال الأشهر الماضية.

وكان عقد يونغ البالغ من العمر 32 عاماً، ينتهي الصيف المقبل، لكن يونايتد أكد اليوم الإثنين أنه استخدم البند الذي يسمح له المحافظة على خدمات لاعب استون فيلا السابق حتى 2019.

ويقدم يونغ الذي انتقل إلى يونايتد عام 2011، مستوى جيداً هذا الموسم بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينهو، وهو لعب الغالبية العظمى من مبارياته الـ 30 في مركز الظهير الأيمن وأبدع فيه، ما دفع مدرب انجلترا غاريث ساوثغايت إلى استدعائه لخوض المباراتين الوديتين المقررتين هذا الشهر ضد هولندا وإيطاليا.