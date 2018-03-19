اليابانية ناومي أوساكا تتوج بلقب بطولة إنديان ويلز للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

توجت لاعبة التنس اليابانية ناومي أوساكا مسيرتها الرائعة في بطولة إنديان ويلز للأساتذة بإحراز لقب البطولة بالفوز الثمين 6 / 3 و6 / 2 على الروسية داريا كستكينا في المباراة النهائية للبطولة.

واستغرقت أوساكا البالغة من العمر 20 عاماً المصنفة 44 عالمياً أكثر قليلاً من ساعة واحدة لتحقق الفوز في المباراة وتتوج باللقب الأول في مسيرتها الرياضية حتى الآن.

وبإحراز اللقب، ستقفز أوساكا إلى المركز الـ 22 في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي الذي يصدر الإثنين عن الرابطة العالمية للمحترفات.