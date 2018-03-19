على حساب فيدرر ...

الأرجنتيني دل بوترو يتوج بلقب بطولة إنديان ويلز للتنس

  • الإثنين 19, مارس 2018 في 10:55 ص
  • ديل بوترو ولقب البطولة
    ديل بوترو ولقب البطولة
توج الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو، بلقبه الأول في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة، بفوزه بلقب بطولة إنديان ويلز على حساب السويسري روجيه فيدرر في المباراة النهائية للبطولة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.
الشارقة 24 – أسعد خليل: 
 
أحرز لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو لقبه الأول في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة وتوج بلقب بطولة إنديان ويلز بالفوز الثمين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 / 4 و6 / 7 و7 / 6 على السويسري روجيه فيدرر في المباراة النهائية للبطولة.
 
وتوج دل بوترو، بعد الفوز على فيدرر المصنف الأول عالمياً، باللقب الـ 22 في مسيرته الاحترافية حتى الآن.
 
وبإحراز اللقب، سيتقدم دل بوترو المصنف السادس للبطولة إلى المركز السادس في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي لمحترفي التنس والذي سيصدر الإثنين عن الرابطة العالمية للمحترفين.