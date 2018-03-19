الأرجنتيني دل بوترو يتوج بلقب بطولة إنديان ويلز للتنس

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أحرز لاعب التنس الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو لقبه الأول في بطولات الأساتذة ذات الألف نقطة وتوج بلقب بطولة إنديان ويلز بالفوز الثمين بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع 6 / 4 و6 / 7 و7 / 6 على السويسري روجيه فيدرر في المباراة النهائية للبطولة.

وتوج دل بوترو، بعد الفوز على فيدرر المصنف الأول عالمياً، باللقب الـ 22 في مسيرته الاحترافية حتى الآن.

وبإحراز اللقب، سيتقدم دل بوترو المصنف السادس للبطولة إلى المركز السادس في النسخة الجديدة من التصنيف العالمي لمحترفي التنس والذي سيصدر الإثنين عن الرابطة العالمية للمحترفين.