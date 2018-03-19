ريال مدريد يثأر من جيرونا في الدوري الإسباني

الشارقة 24- أسعد خليل:



استعاد فريق ريال مدريد المركز الثالث بالدوري الإسباني لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه جيرونا 6 / 3 خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري، ليثأر الريال من هزيمته في مباراة الدور الأول 1 / 2.



تقدم الريال بهدف سجله البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 11،وتعادل كريستيان ستواني لجيرونا في الدقيقة 29، ثم سجل رونالدو الهدف الثاني له وللريال في الدقيقة 47، وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثالث في الدقيقة 59 بعد ذلك سجل رونالدو الهدف الثالث له والرابع للريال في الدقيقة 64 ثم سجل كريستيان ستواني الهدف الثاني له ولجيرونا في الدقيقة 67 ثم سجل جاريث بيل هدف الريال الخامس في الدقيقة 86 ثم سجل خوانبي لوبيز الهدف الثالث لجيرونا في الدقيقة 88، وسجل رونالدو الهدف الرابع له والسادس لفريقه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



ورفع الريال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الثالث بفارق أربع نقاط خلف أتلتيكو مدريد، و15 نقطة خلف برشلونة المتصدر، وتوقف رصيد جيرونا عند 43 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام ريال بيتيس.