برشلونة يقترب من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:



واصل المهاجم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي ممارسة هوايته في هز الشباك وقاد فريقه برشلونة إلى فوز جديد وثمين في رحلة استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه على أتلتيك بلباو 2 / صفر في المرحلة 29.



فعلى إستاد "كامب نو"، واصل برشلونة انتصاراته المتتالية وحقق فوزاً ثميناً على ضيفه أتلتيك بلباو بهدفين نظيفين سجلهما باكو ألكاسير وميسي في الدقيقتين الثامنة و30.



وعزز برشلونة صدارته لجدول البطولة رافعاً رصيده إلى 75 بينما تجمد رصيد بلباو عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر بعدما مني بالهزيمة الثانية له في آخر ثلاث مباريات خاضها بالبطولة.