سبال يوقف سلسلة انتصارات يوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أوقف فريق سبال سلسلة انتصارات ضيفه يوفنتوس، في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتعادل معه سلبياً خلال المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات المرحلة الـ 29 من الدوري.

وفشل فريق يوفنتوس في استغلال كافة الفرص التي أتيحت له أمام مرمى سبال الذي استبسل لاعبوه في الدفاع عن مرماهم، وتمكنوا من الخروج فائزين بنقطة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع سبال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الـ 17، بفارق الأهداف خلف كييفو فيرونا.

وبهذا التعادل، أصبح أمام نابولي، الوصيف، فرصة ذهبية لتقليص الفارق مع يوفنتوس إلى نقطتين فقط، في حال فوزه على جنوه الأحد.