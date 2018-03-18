صلاح يقود ليفربول للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

دك نادي ليفربول، شباك ضيفه واتفورد بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 31، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فعلى ملعب أنفيلد، تقمص المهاجم المصري الدولي محمد صلاح دور البطولة، وسجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" وصنع الخامس.

وانفرد صلاح بصدارة قائمة الهدافين، برصيد 28 هدفاً، بفارق أربعة أهداف عن هاري كين هداف توتنهام.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة، في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الرابع، والذي تأجلت مباراته مع نيوكاسل يونايتد، بسبب ارتباطه بمباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتوقف رصيد واتفورد، عند 36 نقطة، ليبقى في المركز الحادي عشر.