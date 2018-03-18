بخماسية في مرمى واتفورد

صلاح يقود ليفربول للمركز الثالث في الدوري الإنجليزي

  • الأحد 18, مارس 2018 في 12:54 ص
  • فرحة النجم صلاح بالفوز
    فرحة النجم صلاح بالفوز
قاد النجم المصري محمد صلاح، فريقه ليفربول، إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سجل أربعة أهداف، خلال فوز ليفربول على ضيفه واتفورد، 5-0، في المرحلة 31 من المسابقة .
الشارقة 24 – أسعد خليل :
 
دك نادي ليفربول، شباك ضيفه واتفورد بخماسية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 31، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
فعلى ملعب أنفيلد، تقمص المهاجم المصري الدولي محمد صلاح دور البطولة، وسجل أربعة أهداف "سوبر هاتريك" وصنع الخامس.
 
وانفرد صلاح بصدارة قائمة الهدافين، برصيد 28 هدفاً، بفارق أربعة أهداف عن هاري كين هداف توتنهام. 
 
وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 63 نقطة، في المركز الثالث، بفارق نقطتين عن توتنهام صاحب المركز الرابع، والذي تأجلت مباراته مع نيوكاسل يونايتد، بسبب ارتباطه بمباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي. 
 
وتوقف رصيد واتفورد، عند 36 نقطة، ليبقى في المركز الحادي عشر.