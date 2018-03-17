هامبورغ يقترب من الهبوط لدوري الثانية الألماني

الشارقة 24 - أسعد خليل :

واصل فريق هامبورغ، نزيف النقاط في الدوري الألماني لكرة القدم، بخسارته أمام ضيفه هيرتا برلين1-2، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة الـ27 .

تقدم هامبورغ، بهدف سجله دوجلاس سانتوس، في الدقيقة 25، وتعادل فالينتينو لازارو لهيرتا برلين، في الدقيقة 56، قبل أن يسجل سالومون كالو، هدف الفوز في الدقيقة 63.

وتوقف رصيد هامبورغ عند 18 نقطة، في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما رفع هيرتا برلين رصيده إلى 35 نقطة، في المركز الحادي عشر، بفارق الأهداف خلف أوغسبورغ.

فيردر بريمن يحصد ثلاث نقاط هامة

وعلى ملعب إمبولي أرينا، فاز فيردر بريمن على أوغسبورغ 3-1.

سجل أهداف بريمن إسحاق بلفوضيل في الدقيقتين الخامسة و40، وماكس كروز في الدقيقة 82، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لأوغسبورغ راني خضيرة في الدقيقة 63.

ورفع بريمن رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني عشر، وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 35 نقطة في المركز العاشر.

بوروسيا مونشنجلادباغ يسقط بفخ التعادل الإيجابي

وعلى ملعب بوروسيا بارك، تعادل هوفنهايم مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباغ بثلاثة أهداف لكل طرف.

سجل أهداف هوفنهايم بينيامين هوبنه في الدقيقة 13، وأندريج كراماريتش في الدقيقة 58، من ركلة جزاء، وفلوريان جريليتش في الدقيقة 73، فيما سجل أهداف جلادباغ جوزيب دراميتش في الدقيقة 33، ولارس ستيندل في الدقيقة 72، وماثياس جينتير في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، كما رفع جلادباغ رصيده إلى 36 نقطة في المركز التاسع.