ريال مدريد يسعى للثأر من جيرونا في الليغا الأحد

الشارقة 24 - أسعد خليل :

صدم جيرونا فريق ريال مدريد بالتغلب عليه 2-1 في أكتوبر الماضي، ويأمل في توجيه صدمة أخرى للريال، عندما يحل ضيفاً على الفريق الملكي في إستاد سانتياجو برنابيو، بالعاصمة مدريد، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وفي المقابل، يتطلع الريال صاحب المركز الثالث، إلى استغلال صحوته المتأخرة، للثأر من جيرونا.

وتحوم الشكوك حول مشاركة اللاعبين الويلزي جاريث بيل، والكرواتي لوكا مودريتش مع الريال، في هذه المباراة، بعد غيابهما عن تدريبات الفريق، لكن تألق البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الفترة الحالية، يبعث على الاطمئنان لمدرب الريال زين الدين زيدان ومشجعيه.