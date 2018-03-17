توتنهام يبلغ نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمكن توتنهام، الباحث عن لقبه الأول منذ 1991، من الوصول إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للموسم الثاني توالياً، وذلك بفوزه السهل على مضيفه سوانزي سيتي، 3-0 على ملعب "ليبرتي ستاديوم".

وحسم توتنهام تأهله بثلاث تسديدات بعيدة، بينها اثنتان للدنماركي كريستيان ايريكسن في الدقيقتين 11/ 62، والأخرى للأرجنتيني ايريك لاميل في الدقيقة 46.

وتعتبر مسابقة الكأس التي ودعها فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو من نصف النهائي الموسم الماضي على يد جاره تشلسي، الأمل الوحيد لتوتنهام لإحراز لقبه الأول منذ 2008 في مختلف المسابقات حين أحرز كأس الرابطة.